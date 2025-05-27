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27 мая, 06:24

Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве 27 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 25 до 27 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник, 27 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье – от 23 до 28 градусов тепла.

Ветер – юго-восточный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "канонаду гроз" и дожди в Москве в выходные, 31 мая и 1 июня. По его словам, это произойдет из-за неустойчивости атмосферы. Столбик термометра в пятницу, 30 мая, продержится на уровне плюс 24–27 градусов, но в субботу и воскресенье опустится до плюс 20.

Сотрудники МЧС рекомендовали москвичам избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.

До 27 градусов ожидается в Москве 27 мая

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