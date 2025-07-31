Работающим пенсионерам индексируют выплаты с 1 августа 2025 года

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Несколько важных нововведений вступят в силу в России в августе 2025 года. В частности, речь идет о продлении действия результатов ЕГЭ для участников СВО, введении возможности отказа от СМС-рассылок и ужесточении правил открытия банковских счетов для несовершеннолетних.

Социальная сфера

С 1 августа работающим пенсионерам, которые были трудоустроены в 2024 году и за которых отчислялись взносы в Социальный фонд России (СФР), пересчитают выплаты. Причем неважно, проработал сотрудник целый год или, например, только месяц.

Размер индексации определят каждому индивидуально, но цифра не превысит стоимости трех пенсионных коэффициентов, или 437 рублей 7 копеек. Изменения произойдут автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно.

Увеличение пенсионных выплат также коснется членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплата полагается за труд в опасных, вредных и тяжелых условиях. Итоговая сумма надбавки устанавливается в зависимости от профессионального стажа и среднего заработка. Это уже третья корректировка из положенных по закону четырех, следующая намечена на 1 ноября.

Кроме того, на 8 907 рублей 70 копеек вырастут страховые пенсии граждан, которым исполнилось 80 лет в июле.

Защита от аферистов

С 1 августа подросткам от 14 до 18 лет запретят заводить банковские счета без письменного согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на борьбу со злоумышленниками, которые используют детские карты для отмывания денег.

Однако разрешение не понадобится несовершеннолетним, получившим полную дееспособность. К этой категории относятся, например, те, кто уже вступил в брак.

Ограничит мошенническую активность и появление у граждан возможности отписаться от массовых рассылок с 1 августа. Механизм, в частности, исключит ситуации, когда в сообщениях навязывают фальшивые компенсации или услуги, а также предлагают перейти по ссылкам на вредоносные ресурсы, уточнял член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.





Антон Немкин член комитета Госдумы по информационной политике Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину.

Установить запрет можно будет в личном кабинете оператора сотовой связи или в его онлайн-приложении.

Гарантии для военных

С 3 августа в четырехлетнем сроке действия результатов ЕГЭ перестанут учитывать период участия в спецоперации. Таким образом, у бойца будет возможность эффективнее адаптироваться к мирной жизни и получить хорошее образование, сказано в пояснительной записке к документу.

Нововведение распространится на следующие категории военных:



ветеранов боевых действий на Украине, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях;

тех, кто отражал вторжение в приграничных регионах;

служивших по призыву и контракту в рядах Росгвардии;

добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли задачи на упомянутых территориях.

Также с 3 августа в России устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память защитников Отечества. Максимальное наказание составит пять лет лишения свободы. Ранее же в России наказывали только за повреждение и уничтожение воинских захоронений.

Табачная и алкогольная торговля

С 3 августа за производство и оборот алкоголя и табака без маркировки начнут привлекать к уголовной ответственности. За преступление можно будет получить штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до трех лет.

До вступления закона в силу подобные нарушения наказывались по нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

