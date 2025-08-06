Терапевт Кухтина развеяла главные мифы о спасении от жары

Многие считают, что кондиционеры и мороженое в жару – одни из главных причин болезней, другие ставят на паузу спортивные тренировки в знойный день, боясь проблем со здоровьем. Что из этого миф, а чего действительно стоит избегать при высоких температурах воздуха, расскажет Москва 24.

Необходимость избегать кондиционеров

Холодный воздух, который подают кондиционеры, не провоцирует болезни напрямую, рассказала врач-нефролог, терапевт Алина Кухтина изданию Psychologies. Однако загрязненные фильтры в оборудовании имеют свойство накапливать бактерии и вирусы. Тем самым они провоцируют вспышки инфекций среди людей, находящихся в помещении. Избежать этого можно с помощью регулярной чистки устройств.

Холодные напитки и продукты провоцируют простуду

Все, что мы считаем простудой, на самом деле является острой вирусной, бактериальной или грибковой инфекцией. Передаются они в основном воздушно-капельным путем, подчеркнула специалист. Когда микроорганизмы попадают в организм, в нем начинают развиваться различные болезни, симптомами которых становятся повышенная температура, насморк и другие.

По словам врача, сами по себе холодные напитки не могут распространять инфекции и становиться причиной болезни. Но они могут на время снизить иммунитет слизистых, сделав организм более уязвимым к вирусам. Однако не стоит бояться прохладных продуктов летом: такая вода утолит жажду и освежит, порция мороженого в жару тоже не причинит вреда.



Алина Кухтина врач-нефролог, терапевт Главное при их употреблении – это соблюдать меру, учитывать индивидуальные особенности организма, а также поддерживать иммунитет.

Отказ от занятий спортом

Многие уверены, что занятия спортом во время жары могут серьезно навредить здоровью. Однако отказываться от физических упражнений не нужно, стоит лишь придерживаться правил, рассказала врач-терапевт Ольга Минина изданию "360".





важно грамотно выбирать часы для тренировок: в период, когда солнце особенно активно, заниматься будет значительно тяжелее;

не нужно переусердствовать и перегружать организм, нагрузка должна быть дозированной и умеренной;

необходимо прислушиваться к своему организму: при малейших недомоганиях стоит приостановить занятия;

следует пить много жидкости: восполнять водный баланс нужно как до тренировки, так и после нее;

стоит выбирать правильную спортивную одежду: под запретом искусственные ткани темных цветов.



Правила занятий спортом в жару:

Купание поможет спастись от жары

Водная гладь отражает солнечные лучи, из-за чего эффект их воздействия увеличивается, предупредила Минина. Поэтому в воде загар ложится намного быстрее, чем на суше, но увеличивается опасность обгореть. Врач предупредила, что получить золотой загар можно лишь при условии, если солнечные ванны принимаются дозированно. Стоит пользоваться солнцезащитным кремом, надевать головные уборы и проводить время в тени.

Охладиться можно с помощью пива

Эффект от утоления жажды таким способом будет кратковременным и вредным, предостерегла Минина. Алкогольные напитки имеют свойство расширять сосуды, из-за чего дискомфорт от жары быстро возвращается.

Помимо этого, спиртное оказывает нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Вместо хмельного напитка лучше употреблять в жару освежающие лимонады, минеральную воду или морсы.

