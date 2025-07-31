Три простых способа сделать образ total black летним

В жару люди интуитивно отдают предпочтение одежде светлых оттенков. Черный цвет кажется неуместным, к тому же "притягивающим" солнце. Однако все больше инфлюенсеров выбирают вещи в этом классическом тоне. Как создать гармоничный образ с одеждой "мрачного" оттенка в жару, расскажет Москва 24.

В черной одежде жарче?

Существует убеждение, что темный цвет притягивает солнце, и в таких вещах может быть жарко в знойный день. Однако доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы РГУ им. А. Н. Косыгина Алла Курденкова в разговоре с The Blueprint опровергла это утверждение. По мнению эксперта, в черной одежде может быть комфортно летом, если она выполнена из натуральных тканей. Они обладают высокой воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Кроме того, материалы темных оттенков могут поглощать тепло не только окружающей среды, но и тела человека, накапливая его. При этом белые цвета будут отражать в том числе и тепло тела, "запирая" его под одеждой.

Кроме того, стоит выбирать свободный крой. Он обеспечит циркуляцию воздуха под одеждой и снизит вероятность потливости. По словам Курденковой, в темной широкой одежде в жару будет комфортнее, чем в светлой, но чересчур обтягивающей силуэт. Как правильно, вещь, сидящая полотно по фигуре, выполняется из плотных синтетических тканей, которые хорошо сохраняют форму, при этом плохо пропуская воздух. Из-за низкой воздухопроницаемости и способности выводить влагу в подобных вещах зачастую бывает жарко, причем независимо от их цвета.

Эксперт Татьяна Лавренова уточнила в беседе с изданием, что важно обращать внимание не только на состав ткани, но и на ее плотность.





Татьяна Лавренова директор по продукту бренда одежды Например, в черной льняной рубашке вам будет комфортно даже в +30. <...> Для сравнения, в черной хлопковой (несмотря на то что это натуральная ткань) – комфортно точно не будет. Все дело в плотности переплетения волокон ткани. В льняном полотне она не такая крепкая, как в том же хлопке, за счет чего ткань "дышит", а вместе с ней и тело.

Оптимальным выбором на лето, по мнению Лавреновой, станет лен, рами – ткань из волокон китайской крапивы, а также производные от них смесовые ткани, например смесовый лен, хлопок с рами или шелк.

Как сделать total black летним

Важно, чтобы аутфит был не только практичным и комфортным, но и уместным. Сделать образ в черном цвете легким и подходящим сезону помогут некоторые лайфхаки, которыми поделились эксперты издания Peopletalk.

Оголяйте больше частей тела. Вещи с декольте, открытой спиной или плечами создают ощущение легкости и гармоничности, не утяжеляя при этом образ.

Сочетайте с яркими аксессуарами. Аксессуары в мягких молочных, бежевых или сливочных оттенках разбавят полностью черный аутфит.

Выбирайте открытую обувь. Массивные грубые ботинки сделают образ в темных тонах еще более тяжелым, поэтому стоит подбирать легкие пары: вьетнамки, рыбацкие сандалии, босоножки, мюли – обувь с открытой пяткой, а также клоги – туфли на деревянной платформе.

Одна черная вещь – универсальное решение

Черный является классическим оттенком и составляющим базового гардероба. Кроме того, он отлично сочетается с вещами других цветов, что делает его универсальным. Отлично впишутся в летний гардероб черные шорты. Их можно комбинировать с любым оттенком: от белого до неонового розового, советует издание Marie Сlaire.

При этом, выбирая шорты на жару, стоит обратить внимание на трендовые бермуды, которые можно носить как на прогулке, так и в офисе. Сочетать шорты можно как с базовыми футболками и топами, так и с романтичными кофтами и классическими рубашками.

Черные трендовые юбки. Актуальные макси-юбки, сделанные из ткани черного цвета, будут гармонично сочетаться с базовыми футболками и топами различных оттенков. Также популярными остаются модели в бельевом стиле, выполненные из шелка или атласа. Их отлично дополнят вязаные кроп-топы или длинные майки. Завершить образ можно легкой рубашкой свободного кроя или кимоно.

Черные топы на тонких бретелях и кроп-топы. Они могут стать базой гардероба, с которой можно составлять разные луки, в которых топ будет самостоятельной вещью или частью многослойного аутфита, дополненного кардиганом или рубашкой. Кроме того, к черному топу можно подобрать яркий низ.

