Дерматолог Петрова объяснила, как правильно использовать SPF-крем в городе

Все давно свыклись с мыслью, что солнцезащитный крем обязателен в поездке к морю, на пляже или во время летнего загородного отдыха. Однако далеко не каждый пользуется им в городе. Так ли необходимо средство с SPF-фактором в мегаполисе летом, расскажет Москва 24.

Солнце в городе

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Пользоваться кремами с SPF-фактором необходимо в условиях, когда индекс ультрафиолетового излучения достигает значения от трех и выше. Данный показатель можно узнать с помощью специальных приложений и сайтов, показывающих прогноз погоды. Об этом изданию "Известия" рассказала врач-дерматолог Светлана Петрова.

В условиях городской жизни, когда люди находятся на улице не постоянно, достаточно нанести средство однократно за 15 минут до выхода. Использовать SPF-крем повторно в течение дня нет необходимости.

Солнцезащитный крем необходимо наносить на все открытые участки тела, среди которых лицо, руки, шея, область декольте и другие зоны, не закрытые одеждой. При этом важно помнить, что кожа на некоторых из этих мест более тонкая и чувствительная, что делает ее особенно уязвимой к солнечным лучам.

Как выбрать SPF-крем

Фото: 123RF/whitebearstudio1

SPF-средства обеспечивают защиту кожи от вредного воздействия солнечных лучей благодаря специальным компонентам, которые частично поглощают и отражают ультрафиолетовые лучи. Эти компоненты создают на поверхности кожи защитный барьер, который не позволяет солнечному свету проникнуть в глубокие слои эпидермиса и повредить клетки.

В составе многих солнцезащитных средств бывают антиоксиданты и увлажняющие ингредиенты, которые помогают уменьшить повреждения клеток, вызванные ультрафиолетовыми лучами, и предотвратить появление фотостарения, пигментации и других негативных эффектов.





Светлана Петрова врач-дерматолог При выборе санскрина следует учитывать уровень защиты, который обозначается SPF и числами 15, 20, 30, 50. Есть правило: чем больше число, тем больше времени можно безопасно находиться под солнцем и тем меньше лучей достигнут поверхности кожи.

Для прогулок по городу рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. А при длительном пребывании под палящими лучами, например, на пляже, при активных прогулках или спортивных занятиях на открытом воздухе, следует выбирать средство с более высоким SPF – не менее 50.

Кому нужна защита от солнца

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Ультрафиолетовое излучение провоцирует появление пигментных пятен на коже и новообразований, в том числе злокачественных, а также может являться одной из причин преждевременного старения, предупредила дерматолог. Специалист со ссылкой на исследования заверила, что регулярное использование SPF-кремов может снизить вероятность развития рака кожи.

В свою очередь, замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова пояснила, что реакция на солнечные лучи во многом зависит от фототипа кожи: одни легко загорают и спокойно проводят под солнцем целый день, другие же за несколько минут получают покраснение или даже ожог.

"Один из фототипов – это люди со светлой кожей, которые очень быстро обгорают на солнце и совершенно беззащитны перед воздействием солнечных лучей. Людям с данным фототипом практически невозможно добиться ровного и красивого загара, а вот получить ожоги – проще простого. Для другого же вида фототипа характерен смуглый или светло-коричневый цвет кожи: эта категория людей хорошо загорает, но при чрезмерном злоупотреблении ожоги не исключены", – сказала она.

Врач также предупредила, что риск развития меланомы повышают ожоги, полученные в детстве. Плюс на это указывает и большое количество родинок – например, больше 50–100.

В целом эксперт посоветовала избегать длительного пребывания на солнце в пик его активности, который длится с 10 до 16 часов.

Кроме того, людям из группы риска рекомендуется не только использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, но и носить широкополые шляпы, а также специальные солнечные очки с UV-защитой, добавила Светлана Петрова.

Помимо этого, нужно регулярно осматривать кожу на наличие изменений или новых родинок. При необходимости важно своевременно обращаться к дерматологу для профилактики и диагностики возможных заболеваний.