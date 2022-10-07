Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Космический челнок Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС. Все произошло в автоматическом режиме.

Экипаж будет на станции 145 суток. Кроме россиянки, в составе корабля двое астронавтов NASA и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований.

После запуска космического корабля в NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ.

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