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Наука

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

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Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС

Экипаж Crew Dragon отправился на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал

Космический челнок Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС. Все произошло в автоматическом режиме.

Экипаж будет на станции 145 суток. Кроме россиянки, в составе корабля двое астронавтов NASA и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований.
После запуска космического корабля в NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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наукавидеоИван Лозовой
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