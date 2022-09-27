Ураган может помешать старту Crew Dragon – космонавт Артемьев

Фото: ТАСС/Modis Noaa/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Зарождающийся над Карибским бассейном ураган может помешать старту корабля Crew Dragon. Об этом сообщил член экипажа Международной космической станции, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

"Он может помешать стартовать нашей Ане Кикиной. И она может вовремя не долететь. Пожелаем, чтобы он рассосался", – приводит ТАСС его слова.

По данным Артемьева, ураган в настоящее время находится практически над всем Карибским бассейном.

Ранее сообщалось, что полет космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина, состоится 3 октября.

Отмечается что запуск корабля будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 с территории Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.



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