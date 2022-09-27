Ураган может помешать старту Crew Dragon – космонавт Артемьев

Фото: ТАСС/Modis Noaa/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Зарождающийся над Карибским бассейном ураган может помешать старту корабля Crew Dragon. Об этом сообщил член экипажа Международной космической станции, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.
"Он может помешать стартовать нашей Ане Кикиной. И она может вовремя не долететь. Пожелаем, чтобы он рассосался", – приводит ТАСС его слова.
По данным Артемьева, ураган в настоящее время находится практически над всем Карибским бассейном.
Ранее сообщалось, что полет космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина, состоится 3 октября.
Отмечается что запуск корабля будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 с территории Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с туристами отстыковался от МКС
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: