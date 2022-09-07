Миссия "Луна-25" может состояться в июле – августе 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лунная миссия "Луна-25", первая в современной истории России, после устранения неполадок с прибором измерения скорости может состояться уже в июле – августе 2023 года, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Этот аппарат можно было отправить только в пусковое астрономическое окно в период с мая по сентябрь, сообщает "РИА Новости". Но из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего в состав "Роскосмоса", этого не случилось.

"Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик – концерн "Вега") требованиям технического задания", – заявили в пресс-службе.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что миссию перенесли на следующий год. Глава отметил, что российская орбитальная станция благодаря сменным модулем может стать вечной, а к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны.