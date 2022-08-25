В "Роскосмосе" назвали дату полета Анны Кикиной на корабле Crew Dragon

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Полет космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина, состоится 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"NASA (Национальное Агентство Космических Исследований) и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", – говорится в сообщении.
Отмечается что запуск корабля будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 с территории Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.
В середине июля "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС.
Тогда же стало известно, что первой в рамках соглашения миссией станет Crew-5. В состав миссии вошла единственная женщина в отряде российских космонавтов Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, астронавт JAXA Коичи Ваката.
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