Следующий выход российских космонавтов в открытый космос состоится 2 сентября

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Российские космонавты планируют выйти в открытый космос 2 сентября, выяснилось во время переговоров экипажа МКС с Землей, трансляцию которых ведет NASA.



"Выход планируется на второе число", – рассказал представитель Центра управления полетами.

Ранее российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, выполнявшим работы в открытом космосе, пришлось досрочно вернуться на борт МКС. В "Роскосмосе" сообщили, что незавершенные работы будут выполнены во время следующего выхода.

До этого стало известно, что "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях.

В российской госкорпорации отметили, что соглашение отвечает интересам России и США. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС. В "Роскосмосе" подчеркнули, что соглашение направлено на эффективную реализацию проектов по исследованию и освоению космического пространства.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.