МКС можно будет увидеть в небе над Москвой с 20 по 28 ноября

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Полет Международной космической станции (МКС) в небе над Москвой можно будет увидеть невооруженным глазом с 20 по 28 ноября, сообщает госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Птицу орбитального полета можно будет наблюдать по вечерам. 20 ноября МКС покажется с 18:12 по 18:16 и с 19:48 по 19:49. В остальные дни она также будет появляться на небосводе порядка двух раз за вечер, при этом не дольше шести минут за раз.

"Желаем успешной охоты!" – подчеркнули в госкорпорации.

В ночь с 15 на 16 ноября россияне могли наблюдать в небе Бобровую Луну. Луна приблизилась к Земле на 357 тысяч километров. В этот момент спутник планеты был на 14% крупнее и на 30% ярче, чем на дальних участках орбиты.

Ноябрьское суперлуние повторяется каждый год, а необычное название оно получило от индийских племен. Бобровой Луну стали называть из-за активности бобров перед зимними холодами.