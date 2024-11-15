Россияне смогут увидеть редкую Бобровую Луну

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь с 15 на 16 ноября россияне смогут наблюдать в небе Бобровую Луну, сообщает "Московский комсомолец".

Ученые утверждают, что Луна приблизится к Земле на 357 тысяч километров и достигнет максимального размера в 00:29 по московскому времени. В этот момент спутник планеты будет на 14% крупнее и на 30% ярче, чем на дальних участках орбиты.

Ноябрьское суперлуние повторяется каждый год, а необычное название получило от индийских племен. Бобровой Луну стали называть из-за активности бобров перед зимними холодами.

При этом жители столицы не смогут увидеть пик метеорного потока Леониды в ночь на 18 ноября из-за неблагоприятных условий. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что звездопад наблюдается ежегодно в ноябре.

В этом году он будет действовать с 6 по 30 ноября, а максимум потока придется на ночь с 17 на 18 ноября. В это время будет вылетать наибольшее количество метеоров, примерно 15 в час. Для наблюдения потока должны сложиться хорошие условия – ясное ночное небо и отсутствие полной Луны.