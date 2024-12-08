Четверть от месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за сегодняшний день выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 26% от нормы декабря. Таким образом, суточный рекорд для этого дня, установленный в 1988 году, устоял.

В Подмосковье лидером по количеству выпавших осадков стал Дмитров. Там выпал 21 миллиметр осадков или 47% от месячной нормы декабря. В Можайске за сутки выпало 11 миллиметров осадков. Это повторяет суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в этот день 85 лет назад.

Ранее сообщалось, что снегопады в Москве продолжатся. На следующей неделе в среднем столбики термометров будут показывать 0... -3 градуса и только в пятницу подморозит до -4... -6 градусов. В то же время практически каждый день вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.

Столичных водителей призвали оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим из-за снегопада. В частности, необходимо избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Вместе с тем городские службы перешли в режим повышенной готовности. В уборке осадков задействуется роторная и прочая техники, а также средства малой механизации и бригады дворников.