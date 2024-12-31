Движение перекрыто на участке МКАД в Бирюлево Западном до 31 января

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Движение на участке местного проезда в районе 2-го владения по 31-му километру МКАД будет перекрыто для автомобилей до 31 января 2025 года. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Причиной стало проведение строительных работ. Помимо этого, на участке 32-го километра МКАД от владения 10б, строения 23 по Востряковскому проезду до владения 12, строения 1 по 31-му километру МКАД также недоступна для движения одна полоса, добавили в транспортном ведомстве.

Между тем ЦОДД рекомендовал жителям и гостям Москвы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года.

Кроме того, движение транспорта ограничат на участке Большого Девятинского переулка с 31 декабря 2024 года до 30 декабря 2025 года.

