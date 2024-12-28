Дептранс предупредил об интенсивном движении у ТЦ и в центре Москвы

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В последний рабочий день 2024 года движение будет интенсивным вблизи торговых центров и в центральной части Москвы, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Эти условия будут сохраняться на протяжении всего дня в субботу, 28 декабря. По прогнозам экспертов, к вечеру заторы на дорогах столицы достигнут уровня 7–8 баллов.

К возникновению пробок также могут привести строительные работы, которые ведутся на 31-м километре МКАД в обоих направлениях, на внутренней стороне 76-го километра МКАД и в районе дома 47 на Дмитровском шоссе по направлению в центр.

В связи с этим в целях экономии времени представители департамента посоветовали москвичам и гостям города пользоваться общественным транспортом. В ведомстве также напомнили, что в ночь с 28 на 29 декабря в период с 20:00 до 07:00 изменится движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1). Кроме того, с субботы до 5 января автобусы Sk1 не будут заезжать к остановке МЦД Сколково.

При этом в столице доступны более 39 тысяч автомобилей, которые можно взять в аренду. Свободно проехать на них и личном транспорте удастся по Варшавскому шоссе, МСД и Кутузовскому проспекту.

Ведомство также призвало тех водителей, которые все же решат выехать на собственных автомобилях, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее аэропорт Домодедово усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников. Территорию воздушной гавани круглые сутки патрулируют сотрудники подразделения транспортной безопасности.

Пассажиров призвали отнестись с пониманием, прибывать в воздушную гавань заблаговременно и неукоснительно выполнять указания сотрудников службы безопасности на входном и предполетном досмотре.

