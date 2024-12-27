27 декабря, 20:18Безопасность
Аэропорт Домодедово усилил меры безопасности перед новогодними праздниками
Фото: 123RF/nordroden
Аэропорт Домодедово усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщает РИА Новости.
Территорию воздушной гавани круглые сутки патрулируют сотрудники подразделения транспортной безопасности аэропорта.
Кроме того, Домодедово сотрудничает с МВД и ФСБ. На привокзальной площади дополнительно дежурит Росгвардия.
Пассажиров призвали отнестись с пониманием, прибывать в воздушную гавань заблаговременно и неукоснительно выполнять указания сотрудников службы безопасности на входном и предполетном досмотре.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 29 декабря по 8 января. Ответственные сотрудники, а также специалисты по ремонту и техническому обслуживанию будут находиться на рабочих местах круглосуточно. Все организации, входящие в состав комплекса городского хозяйства, обеспечат непрерывное функционирование систем жизнеобеспечения столицы.
В целях обеспечения безопасности на объектах жилого и нежилого фонда будет усилен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. Для этого мобилизуют почти 1 500 сотрудников пожарно-спасательных служб, а также аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
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