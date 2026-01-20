Форма поиска по сайту

20 января, 19:08

Шоу-бизнес
Российские звезды приняли участие в мировом тренде "2026-й – новый 2016-й"

Тоска по стабильности: почему тренд на 2016-й стал популярным в Сети

В начале года в социальных сетях завирусился тренд под названием "2026-й – новый 2016-й". О том, что это и почему весь мир принимает в нем участие, – в материале Москвы 24.

"Великая перезагрузка мемов"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Наступивший год начался в Сети с тренда под названием "2026-й – это новый 2016-й". Пользователи публикуют фото 10-летней давности, сопровождая их хештегом #2016. По данным зарубежных СМИ, на платформе TikTok количество поисковых запросов #2016 выросло на 452%, а в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи опубликовали более 37 миллионов постов, посвященных 2016 году.

Тренд возродили представители поколения Z в качестве шутки. Постепенно небольшие посты о прошлом стали полноценным движением, известным как "Великая перезагрузка мемов". В его рамках пользователи вспоминали времена, когда в интернете не было большого количества брейнрота (контент низкого качества, в том числе созданный искусственным интеллектом), и начали активно публиковать классические мемы. Постепенно к шуткам добавились и личные фото.

По данным СМИ, тоска именно по 2016 году вызвана яркими особенностями того времени. Тогда состоялось несколько громких релизов: Бейонсе выпустила альбом Lemonade, на Netflix вышел первый сезон "Очень странных дел", а Леонардо Ди Каприо получил "Оскар". Также символом года стала игра Pokemon Go: игроки, используя GPS, искали, сражались и захватывали виртуальных покемонов.

По мнению психолога Алисы Метелиной, тренд стал реакцией человеческой психики на тревогу, сообщает Life.ru.

Сам тренд сравнения себя сейчас и себя 10-летней давности зародился как раз в конце 2025 года. И в то время, когда все настолько неопределенно, настолько сложная ситуация в мире, растущее чувство тревоги вынуждает людей, человеческую психику, цепляться и находить какие-то устойчивые опоры для себя, на которые можно было бы опереться, в которых можно было бы получить ресурс.
Алиса Метелина
психолог

Человек сравнивает 2016 и 2026 годы и мысленно говорит себе, что ему под силу справиться с чем угодно. Психика таким образом борется с тревогой и неизвестностью, подчеркнула эксперт.

Кто присоединился к тренду

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyliejenner

К волне публикаций с хештегом #2016 в блогах присоединились российские и западные знаменитости. Например, модель и предприниматель Кайли Дженнер, получившая особую популярность в 2016-м, выложила несколько фотографий того периода. Фото она сопроводила подписью: "Вам просто нужно было быть там". Кайли, как и ее старшую сестру Ким, 10 лет назад в Сети считали главными иконами стиля. Поэтому в подборку она включила пару фото с известными в те годы толстовками, кедами и моделью купальника.

Ее подруга Хейли Бибер тоже присоединилась к флешмобу и опубликовала ряд фото. Модель сопроводила подборку такой же подписью, как и Кайли. Среди снимков есть фото с Джастином Бибером, подругами Кендалл и Кайли Дженнер, а также с Беллой Хадид.

В России к тренду одной из первых присоединилась Ксения Собчак. В тексте, который сопровождал фото, журналисит вспомнила о своей карьере главного редактора журнала L'Officiel, неделях моды и роли ведущей мероприятий.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenia_sobchak

"Все это – будучи беременной Платоном, и под конец года уже в статусе мамы украшаю собой свою третью обложку журнала Tatler", – поделилась блогер.

Певица Валерия тоже показала фото 10-летней давности и отметила, что количество передвижений в тот год очень ее удивляет. В подборку снимков певица включила кадры с мужем Иосифом Пригожиным. В посте звезда отметила, что их отношения прошли проверку временем.

В свою очередь, публикации фото возлюбленной рэпера Тимати Валентины Ивановой вызвали активные обсуждения. Модель и блогер показала, как выглядела в 2016-м году, и пользователи были шокированы ее сходством с моделью Ириной Шейк.

