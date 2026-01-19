Форма поиска по сайту

19 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили сделать нормой присутствие родственников на родах

Два теплых дня перед экстремальным похолоданием ожидаются в Москве

"Интервью": Вахтанг Кипшидзе – о Крещении и святой воде

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 января

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Патриарх Кирилл провел литургию и освятил воду в Богоявленском соборе

Врач рассказал, в каком случае не стоит окунаться в прорубь

Гололедица в Москве сохранится до вечера 22 января

Аномальные холода придут в Москву

"Специальный репортаж": незаконное увольнение

В России хотят сделать нормой присутствие мужей и других близких родственников на родах. С таким предложением выступил общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, это должно помочь роженицам чувствовать себя спокойнее и защитить их от возможной халатности медперсонала.

Даст ли присутствие родни на родах нужный эффект и не станет ли это помехой для врачей?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

