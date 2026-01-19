"Вопрос спорный": в России предложили сделать нормой присутствие родственников на родах

В России хотят сделать нормой присутствие мужей и других близких родственников на родах. С таким предложением выступил общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, это должно помочь роженицам чувствовать себя спокойнее и защитить их от возможной халатности медперсонала.

Даст ли присутствие родни на родах нужный эффект и не станет ли это помехой для врачей?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.