19 января, 19:00Общество
"Вопрос спорный": в России предложили сделать нормой присутствие родственников на родах
В России хотят сделать нормой присутствие мужей и других близких родственников на родах. С таким предложением выступил общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, это должно помочь роженицам чувствовать себя спокойнее и защитить их от возможной халатности медперсонала.
Даст ли присутствие родни на родах нужный эффект и не станет ли это помехой для врачей?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.