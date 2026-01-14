Форма поиска по сайту

14 января, 14:15

"Деньги 24": банки РФ усилили контроль за переводами физлиц для борьбы с мошенниками

Российские банки ужесточили контроль за денежными переводами физических лиц в рамках борьбы с телефонными мошенниками. За праздники злоумышленник совершили более 3 миллионов звонков гражданам. Сейчас банки внедряют систему, которая автоматически блокирует операции, похожие на мошеннические.

Если система выявит подозрительную активность, карта или счет клиента могут быть временно заблокированы. Под признаки мошеннических операций подпадают, например, перевод самому себе через СБП суммы свыше 200 тысяч рублей с последующим переводом этих денег незнакомому физлицу, которому клиент раньше никогда не переводил.

Также подозрение может вызвать перевод через виртуальную карту человеку, который за последние 24 часа совершал трансграничный перевод более чем на 100 тысяч рублей. Еще одним сигналом является смена мобильного номера в банковском приложении или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до перевода денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
безопасностьэкономикавидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

