На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Каток с искусственным льдом открыли на главной площади Северного речного вокзала, который уже украсили к новогодним праздникам. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, до конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки проекта "Мой спортивный район".

Каток будет работать до 29 февраля, со вторника по воскресенье, с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.