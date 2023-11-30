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30 ноября, 18:15

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На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Собянин: открыли каток на главной площади Северного речного вокзала

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Каток с искусственным льдом открыли на главной площади Северного речного вокзала, который уже украсили к новогодним праздникам. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, до конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки проекта "Мой спортивный район".

Каток будет работать до 29 февраля, со вторника по воскресенье, с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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