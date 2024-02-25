Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году в столице отремонтировали 344 строения, находившихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в Москве продолжается работа по выявлению зданий и строений в неудовлетворительном состоянии.

Так, специалисты восстановили ветхое здание 1890 года постройки в Балакиревском переулке. В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы восстановили ветхое здание 1965 года постройки по адресу: Волоколамское шоссе, владение 47, строение 11. В дальнейшем его планируется использовать как медицинское учреждение. На северо-востоке в Бутырском районе владелец восстановил здание на Складочной улице. Здесь планируется открыть торговый объект.

"За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тысячи квадратных метров. Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тысячи квадратных метров", – отметил Ефимов.

Ранее стало известно, что специалисты демонтировали 134 старых дома с начала года при помощи технологии "умного" сноса. Технология "умного" сноса стала стандартом для всей программы реновации. Главными принципами метода являются безопасность и экологичность.