Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:45

Город

Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

Специалист-онколог рассказал о повышении качества онкопомощи в Москве

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 27 февраля

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

Капремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершили на 45%

Новости часа: станцию метро "ЗИЛ" достроят до конца года

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Амбулаторную и стационарную онкослужбы Москвы собрали в единый комплекс, а всю работу сконцентрировали в пяти крупнейших медцентрах, хорошо оснащенных и укомплектованных. О том, как работает новый стандарт онкопомощи, рассказал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Игорь Хатьков также объяснил, как работает Центр амбулаторной онкологической помощи, известный как ЦАОП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика