Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Амбулаторную и стационарную онкослужбы Москвы собрали в единый комплекс, а всю работу сконцентрировали в пяти крупнейших медцентрах, хорошо оснащенных и укомплектованных. О том, как работает новый стандарт онкопомощи, рассказал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Игорь Хатьков также объяснил, как работает Центр амбулаторной онкологической помощи, известный как ЦАОП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.