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Новости

Новости

25 февраля, 09:30

Общество

Медицинские учреждения столицы получат гранты на закупку оборудования и внедрение ИИ

Медицинские учреждения столицы получат гранты на закупку оборудования и внедрение ИИ

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Около 15 тыс обращений в день принимают диспетчеры экстренных медслужб

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Ключевые медцентры Москвы уже используют, либо в ближайшее время получат крупные денежные гранты. Средства пойдут на закупку современного оборудования и новых тестов, а также на развитие технологий искусственного интеллекта.

Так, в центре имени Войно-Ясенецкого четырехлетней москвичке провели операцию по удалению раковой опухоли на почке, сохранив при этом орган. Процедуру провели с помощью флагманского аппарата для электрохирургии, позволяющего оперировать практически бескровно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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