Медицинские учреждения столицы получат гранты на закупку оборудования и внедрение ИИ

Ключевые медцентры Москвы уже используют, либо в ближайшее время получат крупные денежные гранты. Средства пойдут на закупку современного оборудования и новых тестов, а также на развитие технологий искусственного интеллекта.

Так, в центре имени Войно-Ясенецкого четырехлетней москвичке провели операцию по удалению раковой опухоли на почке, сохранив при этом орган. Процедуру провели с помощью флагманского аппарата для электрохирургии, позволяющего оперировать практически бескровно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.