22 февраля, 16:45Город
Более 120 территорий образовательных учреждений Москвы благоустроят в 2024 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 120 территорий образовательных столичных учреждений благоустроят в этом году. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что главной задачей является создание комфортных и безопасных пространств для учеников. Также после благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом.
По данным комплекса городского хозяйства, работы начнутся во всех административных округах после окончания учебного года. В ходе благоустройства планируется:
- заменить покрытие нынешних пешеходных дорожек или проложить новые;
- починить детские площадки;
- привести в порядок футбольные, баскетбольные и волейбольные поля, площадки для воркаута;
- установить уличную мебель;
- оборудовать системы освещения и видеонаблюдения;
- при необходимости высадить деревья и кустарники.
Все работы по благоустройству территорий возле образовательных объектов будут закончены к 1 сентября, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городе благоустроят свыше 1,7 тысячи дворов. По словам Бирюкова, планируется привести в порядок асфальт на пешеходной части и в зоне проездов, организовать территорию для парковок, а также провести озеленение.
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году
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