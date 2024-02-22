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22 февраля, 16:45

Город

Более 120 территорий образовательных учреждений Москвы благоустроят в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 120 территорий образовательных столичных учреждений благоустроят в этом году. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что главной задачей является создание комфортных и безопасных пространств для учеников. Также после благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом.

По данным комплекса городского хозяйства, работы начнутся во всех административных округах после окончания учебного года. В ходе благоустройства планируется:

  • заменить покрытие нынешних пешеходных дорожек или проложить новые;
  • починить детские площадки;
  • привести в порядок футбольные, баскетбольные и волейбольные поля, площадки для воркаута;
  • установить уличную мебель;
  • оборудовать системы освещения и видеонаблюдения;
  • при необходимости высадить деревья и кустарники.

Все работы по благоустройству территорий возле образовательных объектов будут закончены к 1 сентября, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе благоустроят свыше 1,7 тысячи дворов. По словам Бирюкова, планируется привести в порядок асфальт на пешеходной части и в зоне проездов, организовать территорию для парковок, а также провести озеленение.

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году

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