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18 февраля, 10:15

Город

Около 800 столичных улиц благоустроят в формате "от дома до дома" в этом году

Около 800 столичных улиц благоустроят в формате "от дома до дома" в этом году

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Почти 800 улиц в разных районах Москвы благоустроят в формате "от дома до дома". В этом году работы такого масштаба пройдут в столице впервые.

Благодаря этому появятся новые пешеходные переходы, места для отдыха и удобная навигация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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