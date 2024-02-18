Около 800 столичных улиц благоустроят в формате "от дома до дома" в этом году

Почти 800 улиц в разных районах Москвы благоустроят в формате "от дома до дома". В этом году работы такого масштаба пройдут в столице впервые.

Благодаря этому появятся новые пешеходные переходы, места для отдыха и удобная навигация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.