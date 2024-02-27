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27 февраля, 18:00

Общество

Директор МКНЦ имени Логинова рассказал о методах проведения онкологических операций

Директор МКНЦ имени Логинова рассказал о методах проведения онкологических операций

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Большая часть онкологических операций в центре имени Логинова выполняется малоинвазивным способом. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

Игорь Хатьков отметил, что порядка 70% операций онкологических больных выполняются с минимальным вмешательством. Подробнее о других методах проведения онкологических операций – в эфире телеканала Москва 24.

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