Директор МКНЦ имени Логинова рассказал о методах проведения онкологических операций

Большая часть онкологических операций в центре имени Логинова выполняется малоинвазивным способом. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

Игорь Хатьков отметил, что порядка 70% операций онкологических больных выполняются с минимальным вмешательством. Подробнее о других методах проведения онкологических операций – в эфире телеканала Москва 24.