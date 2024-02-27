Москвичей предупредили о гололедице до 28 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 28 февраля.

Ранее желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей был введен в столице до 11:00 28 февраля.

Синоптики отмечали, что всю неделю будет переменная облачность, южный ветер, при этом значительных осадков синоптики не ожидают. Во вторник, 27 февраля, температура днем составит от 0 до 2 градусов тепла, ночью – от минус 5 до минус 7 градусов.

Теплая погода ожидается в ближайшие дни в столице