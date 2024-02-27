28 февраля станет самым солнечным днем месяца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самым солнечным днем текущего месяца в Москве станет среда, 28 февраля. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

Синоптик заявил, что конец февраля и начало марта в целом будут теплыми, поэтому столбики термометров будут соответствовать показателям середины марта. Так, по его словам, днем 28 и 29 февраля ожидается плюс 1–3 градуса.

Однако при этом синоптик предупредил, что самая холодная ночь ожидается тоже в среду, 28 февраля. Тогда температура опустится до минус 6 градусов. В следующую ночь прогнозируется до минус 4 градусов, а 1 и 2 марта – около минус 5 градусов.

"Дневные температуры, соответственно, 1 и 2 марта будут в районе 0–5 градусов тепла, а 4 марта – до плюс 6 градусов. С 1 по 4 марта – облачная погода, местами небольшие осадки. Днем ожидается дождь и мокрый снег", – заключил Цыганков.

Ранее синоптики спрогнозировали жителям столицы теплую погоду в первую неделю марта. По их словам, температура днем 1 марта будет в пределах от 0 до 3 градусов, ночью может падать до 0 – минус 3 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что сугробы в Москве не будут таять до начала апреля, а сам март в столице ожидается снежным. В ближайшую неделю, уточнил синоптик, количество снега уменьшится из-за ветреной погоды, однако его основная масса останется.



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