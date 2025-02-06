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06 февраля, 07:30

Общество

Москвичи высказались против самозапрета на импульсивные покупки

Москвичи высказались против самозапрета на импульсивные покупки

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Большинство жителей столицы не поддерживают идею самозапрета на спонтанные покупки на маркетплейсах. Согласно опросу, три четверти респондентов высказались против таких ограничений, несмотря на то что более половины из них считают маркетинговые акции и распродажи формой манипуляции.

При этом подавляющее большинство опрошенных признались, что совершали импульсивные покупки в прошлом году, а треть делает это каждый месяц. Каждый сотый москвич оформляет заказы ежедневно и считает себя заядлым шопоголиком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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