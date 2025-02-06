06 февраля, 07:30Общество
Москвичи высказались против самозапрета на импульсивные покупки
Большинство жителей столицы не поддерживают идею самозапрета на спонтанные покупки на маркетплейсах. Согласно опросу, три четверти респондентов высказались против таких ограничений, несмотря на то что более половины из них считают маркетинговые акции и распродажи формой манипуляции.
При этом подавляющее большинство опрошенных признались, что совершали импульсивные покупки в прошлом году, а треть делает это каждый месяц. Каждый сотый москвич оформляет заказы ежедневно и считает себя заядлым шопоголиком.
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