Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве 8 февраля

Атмосферное давление в Москве к концу недели может побить рекорд. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 8 февраля, оно может достигнуть более 770 миллиметров ртутного столба, что приведет к слабости, головокружению и повышению артериального давления у метеозависимых людей.

К выходным в Москву вернутся морозы до минус 10 градусов. Ожидаются метели, но без продолжительных осадков.

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