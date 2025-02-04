Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 19:15

Общество

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве 8 февраля

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве 8 февраля

Новости регионов: грабитель зажигалкой напугал охранника магазина в Твери

"Деньги 24": что из себя представляет налоговый вычет

Синоптики предупредили о резком повышении атмосферного давления в Москве

Жители столицы поделились кадрами алого заката

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

Жители Нагатинского Затона стали добираться до метро в три раза быстрее благодаря мосту

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Москве в ночь на 5 февраля

Синоптики предупредили о приближении к Москве мощного антициклона 8–9 февраля

Атмосферное давление в Москве к концу недели может побить рекорд. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 8 февраля, оно может достигнуть более 770 миллиметров ртутного столба, что приведет к слабости, головокружению и повышению артериального давления у метеозависимых людей.

К выходным в Москву вернутся морозы до минус 10 градусов. Ожидаются метели, но без продолжительных осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика