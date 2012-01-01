Терапевт Лапа рассказала, для кого наиболее опасны перепады атмосферного давления

До конца текущей недели жителей столицы ожидают сильные перепады атмосферного давления. Врачи предупреждают, что это особенно отразится на метеозависимых. О том, как облегчить свое самочувствие, расскажет Москва 24.

Атака на метеозависимых

Фото: телеграм-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"

С 20 по 24 ноября в Москве прогнозируют резкие и частые скачки атмосферного давления. Колебания показаний барометров превысят 35 миллиметров ртутного столба, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В последнее время подобные перепады стали нередкими: например, 15 ноября атмосферное давление в столице упало ниже нормы на 20 миллиметров – это произошло из-за перемещения воздушных масс с запада на восток.

Кроме того, в начале месяца были зафиксированы сильные вспышки на Солнце и магнитные бури. Например, 1 ноября ученые заявили о четырех вспышках, одна из которых была близка по мощности к высочайшему классу Х и длилась 55 минут. Еще одна буря, уже высшего класса X2.4, произошла 6 ноября, рассказывал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. При этом ее локализовали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.

"Щядящий образ жизни"

Метеозависимость проявляется в виде любых спазмов сосудов – головных болях, слабости суставов и колебаний давления, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

По ее словам, из-за этого в группу риска попадают те, кто страдает от сосудистых заболеваний и нарушений микроциркуляции крови. В частности, речь идет о перенесших инфаркт или инсульт, страдающих от аллергии, гипертонии или гипотонии, а также имеющих склонность к отечности.



Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Для профилактики важно принимать назначенные врачом препараты, в том числе антикоагулянты, которые помогут сберечь сосуды.

Кроме того, нормализовать свое давление можно, поддерживая умеренное питание и обильное питье.

"Также своим пациентам-гипотоникам я часто рекомендую съесть кусочек соленого огурца и выпить крепкий сладкий чай", – пояснила врач.

Не менее важно вести щадящий образ жизни и не перегружать организм, подчеркнула специалист: не подвергать себя стрессам, отдохнуть от тренировок в фитнес-зале и в целом стараться не делать ничего через силу, заключила терапевт.