На Солнце произошли четыре мощные вспышки

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Четыре мощные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на пятницу, 1 ноября, передает ТАСС.

Как рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), одна из вспышек по мощности была близка к высочайшему классу Х. Так, в 00:54 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) зарегистрировали вспышку M9.5 продолжительностью 55 минут.

Недавно открытая китайской обсерваторией комета Цзыцзиньшань, известная еще как ATLAS, была разрушена 28 октября после сближения с Солнцем.

ATLAS была одной из немногих достаточно ярких комет, которую можно было видеть на небосводе. Отмечалось, что для этого людям не нужны были никакие специальные приборы, так как увидеть ее смогли бы и невооруженным глазом.

В начале октября по комете едва не попал выброс массы от солнечной вспышки X класса, который также мог ее разрушить. Тогда комета прошла через перицентр, то есть ближнюю к Солнцу точку, и оказалась между орбитами Меркурия и Венеры.