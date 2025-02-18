Новости мира: около 10 человек погибли из-за мощного шторма в США

Как минимум 10 человек погибли из-за мощного шторма в США. Непогода спровоцировала масштабные наводнения в юго-восточных штатах. Уровень воды там превысил 20 сантиметров. В Теннесси прорвало дамбу, в результате чего затопило ближайшие населенные пункты. Сложная ситуация сложилась также и в соседнем Кентукки. В штате произошел транспортный коллапс. От воды пострадали сотни жилых домов. За несколько дней там спасли больше тысячи человек.

Число пострадавших при крушении самолета в Торонто выросло до 15 человек. Об этом сообщили канадские СМИ. Двое взрослых и ребенок находятся в критическом состоянии. Всего на борту находились 80 пассажиров. Борт выполнял рейс из Миннеаполиса, во время посадки лайнер перевернулся. По предварительной версии, все произошло из-за плохой погоды, точную причину установят следователи.

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