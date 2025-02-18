Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:45

Происшествия

Новости мира: около 10 человек погибли из-за мощного шторма в США

Новости мира: около 10 человек погибли из-за мощного шторма в США

Новости регионов: пожар произошел в придорожном кафе под Уссурийском

В Подмосковье задержан администратор телеграм-канала, подозреваемый в вымогательстве

Грузовик с щебнем перевернулся на 49-м километре МКАД

Новости регионов: поиски пропавшего рыбака завершили в Калининградской области

Новости мира: фестиваль свечей начался на улицах Антигуа-Гватемалы

Попавшие в ДТП на Перовской улице машины эвакуируют на погрузчике

"Московский патруль": один из пассажиров избил другого в столичном метро

"Московский патруль": вымогатель заставил перевести ему более 16 млн рублей

Следователи нашли следы крови в квартире убитого экс-мэра Самары

Как минимум 10 человек погибли из-за мощного шторма в США. Непогода спровоцировала масштабные наводнения в юго-восточных штатах. Уровень воды там превысил 20 сантиметров. В Теннесси прорвало дамбу, в результате чего затопило ближайшие населенные пункты. Сложная ситуация сложилась также и в соседнем Кентукки. В штате произошел транспортный коллапс. От воды пострадали сотни жилых домов. За несколько дней там спасли больше тысячи человек.

Число пострадавших при крушении самолета в Торонто выросло до 15 человек. Об этом сообщили канадские СМИ. Двое взрослых и ребенок находятся в критическом состоянии. Всего на борту находились 80 пассажиров. Борт выполнял рейс из Миннеаполиса, во время посадки лайнер перевернулся. По предварительной версии, все произошло из-за плохой погоды, точную причину установят следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика