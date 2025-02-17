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17 февраля, 08:45

Происшествия

Новости мира: юго-восток США затопило из-за непрерывных дождей

Новости мира: юго-восток США затопило из-за непрерывных дождей

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Юго-восток США затопило из-за непрерывных дождей. Уровень воды там превысил 20 сантиметров. Изначально власти штата Теннесси самостоятельно справлялись с паводками, но накануне дамба города Ривс не выдержала. Минимум 9 человек погибли, местных жителей призвали эвакуироваться. Сложная ситуация сложилась также в соседнем Кентукки.

На острове Бали стартовали военно-морские учения с участием кораблей флота России. Как сообщили в Минобороны РФ, в церемонии открытия участвовали экипажи корветов Тихоокеанского флота. Международные маневры в Индонезии проводятся уже в пятый раз. В этом году в них принимают участие более 30 стран. Для гостей подготовили зрелищное шоу, военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, а также выступление моряков на флайбордах. Сотни дорог перекрыты, только за минувшие сутки чрезвычайные службы провели более тысячи спасательных операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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