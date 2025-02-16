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16 февраля, 16:15

Происшествия

Новости мира: давка произошла на железнодорожном вокзале Нью-Дели

Новости мира: давка произошла на железнодорожном вокзале Нью-Дели

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате давки в Индии. Большая часть из них – женщины. Все произошло на железнодорожном вокзале Нью-Дели. Из-за задержки поездов там скопилось большое количество пассажиров, которые направлялись на религиозное собрание. Когда прибыл первый состав, толпа ринулась на посадку и образовалась давка.

Тем временем экстренные службы ликвидируют последствия мощных дождей в регионе Эль-Касим Саудовской Аравии. Местные жители публикуют кадры затопленных улиц и машин, которые унесло потоками воды. По данным Национального метеорологического центра, ливни, грозы и пыльные бури не прекратятся как минимум до 19 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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