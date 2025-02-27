Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую сбил на машине

Певец Александр Буйнов извинился перед 61-летней женщиной, которую сбил на машине, и пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказал директор артиста Сергей Пудовкин. Он добавил, что Буйнов не пытался скрыться с места аварии и проходит все необходимые процедуры.

Пострадавшая – воспитательница детского сада, сейчас она госпитализирована с разрывом связок и ушибами. По словам юристов, если вред здоровью окажется тяжким, может быть возбуждено уголовное дело, а певцу грозит до двух лет лишения свободы.

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