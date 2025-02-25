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Новости

25 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: цех по производству поддельной икры накрыли в Подмосковье

Новости регионов: цех по производству поддельной икры накрыли в Подмосковье

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В Подмосковье обнаружили склад немаркированной икры. Подпольный цех обустроили в промзоне в Люберцах. По результатам проверки выяснилось, что деликатес – поддельный. Имитированный продукт фасовали в узнаваемые металлические банки и продавали под видом настоящей икры. В итоге со склада изъяли более 6 тонн контрафакта. Возбуждено уголовное дело, двое организаторов отправлены под домашний арест.

Тем временем в барнаульской школе смартфон одного из учеников едва не стал причиной пожара. Гаджет лежал среди учебников и сильно задымился. Семиклассники быстро убрали от опасного телефона учебники и потушили смартфон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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