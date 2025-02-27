В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-замминистра транспорта Чалику

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Органы предварительного следствия передали в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю главы Минтранса РФ Игорю Чалику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Политик ранее был задержан по подозрению в растрате, уточняется в сообщении. При этом собеседник агентства не уточнил, какую именно меру пресечения Чалику хотят избрать.

До этого правоохранители задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. В его отношении ФСБ проводит оперативные действия. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").

Также под задержание подпал замгубернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Против него заведено дело о превышении полномочий.