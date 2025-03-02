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02 марта, 09:45

Происшествия

Новости регионов: на Ямале потушили пожар в жилом доме

Новости регионов: на Ямале потушили пожар в жилом доме

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На Ямале потушили пожар в жилом доме. Этой ночью огонь охватил почти 1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе семерых детей. Для них подогнали два отапливаемых автобуса и развернули пункт временного размещения на базе бывшей школы. Сообщается также об одном пострадавшем.

В Приморье борются с лесными пожарами. На этой неделе они охватили полтысячи гактаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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