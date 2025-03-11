11 марта, 20:48Происшествия
Московский НПЗ после атаки беспилотников ВСУ работает в штатном режиме
Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает работу в штатном режиме после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, произошедшей 11 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В результате повреждения получили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном, Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".
Кроме того, в результате падения украинского БПЛА пожар произошел на нефтебазе в подмосковном Серпухове. Его быстро ликвидировали.
Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.
Политолог рассказал, с чем может быть связана атака БПЛА на Москву