В Самарской области ликвидировали последствия атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

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Последствия атаки украинских дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Федорищева.

"Ситуация на Сызранском НПЗ – на контроле. Последствия атаки ликвидированы", – сказал он.

Как отметил Федорищев, пострадавших и крупных повреждений не выявлено. Глава области призвал сохранять бдительность и спокойствие.

Сызранский НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников ночью 19 февраля. На тот момент в Самарской области сохранялась опасность атаки БПЛА.

Ранее на Астраханском ГПЗ произошел пожар после падения обломков беспилотников. Предприятие приостановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.

Тогда же в аэропорту Астрахани вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Спустя время они были сняты.

