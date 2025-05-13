Тело мужчины достали из-под завалов после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Тело 39-летнего мужчины извлекли из-под завалов разрушенной гостиницы после атаки ВСУ по Рыльску Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что погибший был уроженцем Узбекистана, и выразил соболезнование его семье.

Вместе с тем Хинштейн рассказал о состоянии двух других пострадавших мужчин, находящихся в Курской областной больнице. По его словам, врачи оценивают их как тяжелых.

"Медики делают все возможное, чтобы их спасти!" – добавил он в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске при помощи реактивной системы залпового огня 11 мая. Изначально сообщалось о трех пострадавших, получивших серьезные осколочные ранения.

Взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три машины оказались посечены осколками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Позднее российские военные обнаружили РСЗО HIMARS, из которой был обстрелян город, в Сумской области. Бойцы ударом "Искандер-М" уничтожили реактивную систему.