Силы ПВО отражают 15-ю атаку беспилотников в Тульской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отражают пятнадцатую атаку вражеских беспилотников в Тульской области. В регионе сохраняется режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Всего за последние двое суток в Тульской области было уничтожено 37 беспилотников. Местных жителей призвали быть внимательнее, соблюдать меры безопасности и предосторожности.

Два человека пострадали в результате массированного налета вражеских беспилотников на Тульскую область 22 мая. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Кроме того, при падении обломков дронов повреждения получили еще несколько жилых и нежилых зданий.

В этот же день обломки беспилотника упали возле ФОК "Оружейник" на улице Кутузова в Туле. Участок сразу оцепили сотрудники спецслужб, так как одна из частей БПЛА все еще могла содержать взрывчатые вещества.