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Силы ПВО отражают 15-ю атаку беспилотников в Тульской области
Фото: Министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО отражают пятнадцатую атаку вражеских беспилотников в Тульской области. В регионе сохраняется режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Всего за последние двое суток в Тульской области было уничтожено 37 беспилотников. Местных жителей призвали быть внимательнее, соблюдать меры безопасности и предосторожности.
Два человека пострадали в результате массированного налета вражеских беспилотников на Тульскую область 22 мая. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Кроме того, при падении обломков дронов повреждения получили еще несколько жилых и нежилых зданий.
В этот же день обломки беспилотника упали возле ФОК "Оружейник" на улице Кутузова в Туле. Участок сразу оцепили сотрудники спецслужб, так как одна из частей БПЛА все еще могла содержать взрывчатые вещества.
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