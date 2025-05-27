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Многие СМИ фактически принимают участие в кампании по срыву переговоров с Украиной. Они также подстрекают США на введение новых санкций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия видит это "невооруженным глазом" и "отдает себе отчет". Песков также отметил то, что РФ и США могут быть не согласны по каким-то вопросам. Однако политическая воля продолжать совместную работу есть. Он уточнил, что Москва высоко ценит взаимную готовность.

При этом Песков считает, что сам Вашингтон и американский президент Дональд Трамп подходят к урегулированию ситуации на Украине "сбалансированно".

"Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется (время. – Прим. ред.), работа ведется", – заключил Песков.

Ранее сенатор Штатов Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Вашингтон будет выбирать курс по урегулированию украинского конфликта в зависимости от позиции России. По его словам, Трамп попросил Владимира Путина предоставить документ с требованиями российской стороны к прекращению огня на Украине.