Лавров заявил, что информацию по Украине Трамп получает "через сито"

Фото: kremlin.ru

Высказывания американского лидера Дональда Трампа с критикой своего российского коллеги Владимира Путина свидетельствуют о том, что по Украине ему предоставляют не все данные. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это уже комментировалось неоднократно за последние дни. Ясно одно: <...> информацию ему (Трампу. – Прим. ред.) дают просеянную через сито", – заявил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению дипломата, за подготовкой неполноценных данных стоят те, кто хочет вовлечь Америку в более агрессивные действия против России в поддержку киевского режима. РФ планирует разобраться и исправить ситуацию, заверил Лавров.

Аналогичную позицию высказывал ранее и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что главу Белого дома, в частности, не информируют о том, какие участившиеся, массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. При этом, уточнил политик, Россия отслеживает все заявления лидера Штатов.

До этого американский лидер заявлял, что Путин "играет с огнем". Согласно словам Трампа, если бы не он, то с РФ бы уже случилось "много очень плохих вещей". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на критику американского лидера подчеркнул, что политик должен понимать, что такое третья мировая война.