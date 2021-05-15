Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль – СМИ

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По соображениям безопасности все иностранные авиакомпании, которые осуществляли рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство.

Решения было принято из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, сообщила израильская радиостанция "Кан".

Уточняется, что авиакомпании из ОАЭ приостановили полеты в Израиль одними из последних.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.