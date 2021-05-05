Врач рекомендовал не снимать маску во время прогулок в парках в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 посоветовала не снимать медицинские маски даже на свежем воздухе в мае, особенно во время прогулок в парках. По ее словам, такая рекомендация связана с эпидемиологической обстановкой, а также с сезонной аллергией.
"Необходимость в масках есть, учитывая санэпидобстановку и аллергофон, который сейчас у нас сформировался. Почки березы распускаются, у нас пошла пыльца ольхи, березы, орешника", – заявила Лапа.
Она пояснила, что аллергия на пыльцу сильно нагружает легкие, что может негативно отразиться на здоровье человека, особенно на фоне ситуации с заболеваемостью в стране.
Лапа также рекомендовала не спешить оголяться на солнце, даже если это будет позволять температура воздуха.
"У нас земля еще очень холодная. Можно моментально простыть. Также можно получить ожоги – майское солнце очень коварное", – рассказала специалист.
Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали провести майские праздники за городом из-за ситуации с COVID-19. Там также напомнили, что посиделки с гостями увеличивают риск заражения коронавирусом.
"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче – хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что оснований для новых ковидных ограничений в России нет.
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