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Врач рекомендовал не снимать маску во время прогулок в парках в майские праздники

Пыльца или вирус? Врач рекомендовал не снимать маску во время прогулок в парках
медицина общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 посоветовала не снимать медицинские маски даже на свежем воздухе в мае, особенно во время прогулок в парках. По ее словам, такая рекомендация связана с эпидемиологической обстановкой, а также с сезонной аллергией.

"Необходимость в масках есть, учитывая санэпидобстановку и аллергофон, который сейчас у нас сформировался. Почки березы распускаются, у нас пошла пыльца ольхи, березы, орешника", – заявила Лапа.

Она пояснила, что аллергия на пыльцу сильно нагружает легкие, что может негативно отразиться на здоровье человека, особенно на фоне ситуации с заболеваемостью в стране.

Поэтому на данный момент наша задача, во-первых, носить обязательно маски, когда мы идем в парк, и не стараться их снимать, потому что на самом деле пыльца сейчас – это большая нагрузка на легкие. Я на самом деле это рекомендую. И тогда мы снизим риски и коронавируса, и риски аллергии на пыльцу, которой сейчас огромное количество.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей категории

Лапа также рекомендовала не спешить оголяться на солнце, даже если это будет позволять температура воздуха.

"У нас земля еще очень холодная. Можно моментально простыть. Также можно получить ожоги – майское солнце очень коварное", – рассказала специалист.

Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали провести майские праздники за городом из-за ситуации с COVID-19. Там также напомнили, что посиделки с гостями увеличивают риск заражения коронавирусом.

"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче – хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что оснований для новых ковидных ограничений в России нет.

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Павелко Анастасия

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