Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали провести майские праздники за городом из-за ситуации с COVID-19.

"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче – хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

При этом россиянам напомнили, что посиделки с гостями увеличивают риск заражения коронавирусом.

"В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", – отметили специалисты.

В ведомстве добавили, что защитная маска существенно не нарушает теплообмен, поэтому не нужно бояться получить тепловой удар.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести майские праздники в семейном кругу без посещения массовых мероприятий. По ее словам, это необходимо для стабилизации эпидемической ситуации в стране.

Попова также призвала граждан отказаться от посещения мест скопления людей, а также приостановить запланированные массовые мероприятия.