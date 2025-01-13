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13 января, 07:45

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Пункты сбора елок установили на улицах столицы

Пункты сбора елок установили на улицах столицы

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В Москве можно утилизировать елку в рамках акции "Елочный круговорот". Она организована для того, чтобы привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

На улицах столицы установлены пункты сбора елок. Деревья направляют на переработку, а полученную щепу используют в качестве удобрения для почвы в городских парках или отправляют в зоопарк.

Там переработанные елки идут на подсыпку в вольеры. Сдать елки можно бесплатно, при этом на них не должно быть мишуры, гирлянд и игрушек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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