Пункты сбора елок установили на улицах столицы

В Москве можно утилизировать елку в рамках акции "Елочный круговорот". Она организована для того, чтобы привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

На улицах столицы установлены пункты сбора елок. Деревья направляют на переработку, а полученную щепу используют в качестве удобрения для почвы в городских парках или отправляют в зоопарк.

Там переработанные елки идут на подсыпку в вольеры. Сдать елки можно бесплатно, при этом на них не должно быть мишуры, гирлянд и игрушек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.