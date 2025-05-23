Винтажный маркет, посвященный пионерии, пройдет в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское" состоится винтажный маркет в рамках проекта "Лето в Москве". На нем все желающие узнают интересные факты о Всесоюзной пионерской организации, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для посетителей подготовят экспозицию, посвященную 103-летию пионерии. Здесь будут собраны реликвии советского детства: дружинные знамена, отрядные флажки, редчайшие значки, настоящая пионерская форма, а также горны и барабаны, призывавшие пионеров на сборы.

В пятницу, 23 мая, в 16:00 Союз коллекционеров РФ устроит дискуссионный клуб и организует бесплатный мастер-класс по завязыванию пионерского галстука. Участники занятий смогут освоить несколько техник. К примеру, они узнают, как можно завязать галстук ковбойским способом или с использованием зажима.

Посмотреть на уникальные экспонаты маркета можно будет до 25 сентября. Гостей будут ждать в будние дни с 12:00 до 20:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной.

Ранее стало известно, что 31 мая на территории Хлебозавода пройдет "День соседа". Здесь гостям предложат вспомнить традицию соседских посиделок, приняв участие в масштабном фестивале.

Кроме того, фестиваль "Солома" пройдет в кинопарке "Москино" 7 и 8 июня с 14:00 до 22:00. В дни фестиваля можно насладиться этнической, романтичной, поп-, рок- и соул-музыкой, познакомиться с процессом создания кино. Гостей ждут развлечения для детей, интерактивные площадки, конкурсы, фуд-корт и памятные подарки.